Divieto trasferta per i tifosi del Napoli, comunicato UANM: “Vogliamo proporzionalità!”

“Divieto di trasferta ai tifosi del Napoli; osservazioni e richiesta di proporzionalità”, titola così un duro comunicato pubblicato da UANM, l’Unione Azzurra Nel Mondo. Di seguito la nota integrale: “L’Unione Azzurra Nel Mondo, che rappresenta oltre 100 Napoli Club in Italia e all’estero, esprime profonda preoccupazione per il provvedimento del Ministero dell’Interno che dispone il divieto di trasferta per i sostenitori del Napoli fino al termine della stagione, con conseguente chiusura integrale del settore ospiti.

Una decisione che, da misura straordinaria, rischia di trasformarsi in prassi ricorrente. Nel corso della stagione 2025/26 i residenti in Campania sono stati quasi sempre esclusi dalle gare esterne; oggi si giunge a un divieto generalizzato che coinvolge indistintamente migliaia di cittadini, famiglie, lavoratori e bambini del tutto estranei a episodi di violenza. Colpire un’intera collettività per responsabilità attribuibili a pochi non significa prevenire, ma sacrificare il principio di responsabilità personale.

Gli eventi richiamati nel provvedimento si riferiscono agli scontri verificatisi sull’autostrada A1, nel tratto tra Ceprano e Frosinone, prima di Juventus-Napoli. Si tratta di fatti gravi che, qualora accertati, devono condurre all’individuazione e alla punizione dei singoli responsabili. Tuttavia, la mancata tempestiva identificazione di alcune decine di soggetti non può tradursi in una sanzione collettiva e prolungata nei confronti di un’intera tifoseria.

La sproporzione appare ancora più evidente se confrontata con casi recenti: in occasione dell’episodio che ha visto coinvolti sostenitori dell’Inter, a seguito del lancio di un petardo in campo con rischio per l’incolumità di un calciatore, è stato disposto un divieto di trasferta circoscritto nel tempo ed escludendo il derby. Nel caso del Napoli, invece, il divieto si estende fino al termine della stagione, interessando indistintamente tutti i residenti in Campania e comportando la chiusura totale del settore ospiti. È legittimo domandarsi se il criterio di proporzionalità venga applicato in maniera uniforme.

Provvedimenti di questo tipo dovrebbero avere carattere eccezionale, non rappresentare ordinaria amministrazione. Quando diventano sistematici, incidono su diritti fondamentali quali la libertà di circolazione, la libertà di associazione e la possibilità di partecipare a un evento sportivo pubblico in assenza di responsabilità accertate.

Il calcio è anche occasione di aggregazione sociale. Nel Nord Italia operano numerosi Napoli Club composti da famiglie che attendono per mesi l’opportunità di sostenere la propria squadra nella città in cui vivono e lavorano. La misura adottata finisce per penalizzare proprio la componente sana, organizzata e riconosciuta del tifo.

UANM ribadisce con fermezza la propria condanna verso ogni forma di violenza, ma chiede alle istituzioni di distinguere con chiarezza tra responsabilità individuali e appartenenza territoriale.

Chiediamo:

• che le restrizioni siano effettivamente proporzionate e adeguatamente motivate;

• che si investa nell’identificazione puntuale dei responsabili, evitando penalizzazioni indiscriminate;

• che tali misure conservino natura straordinaria e non diventino una prassi automatica nei confronti dei sostenitori del Napoli.

La tutela dell’ordine pubblico non può tradursi in una compressione permanente dei diritti di una comunità sportiva.

UANM resta disponibile a un confronto istituzionale volto a individuare soluzioni capaci di garantire sicurezza senza sacrificare i principi fondamentali di equità e responsabilità personale. UANM – Unione Azzurra Nel Mondo – Club Napoli Amici

La presente lettera è stata inviata, a mezzo PEC, ai seguenti Organi: Ministro dell’Interno, Prefetto di Napoli, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, FIGC, Lega Serie A, Commissione Cultura e Sport della Camera, Commissione Affari Costituzionali del Senato, Per conoscenza alla SSC Napoli".