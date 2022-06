I tifosi del Valencia non vogliono Gattuso per vecchie frasi omofobe: già accadde al Tottenham

Com'era già accaduto al Tottenham, Rino Gattuso si ritrova i tifosi contro anche a Valencia ancor prima di sbarcarvi.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Com'era già accaduto al Tottenham, Rino Gattuso si ritrova i tifosi contro anche a Valencia ancor prima di sbarcarvi. Colpa di quelle frasi giudicate omofobe, risalenti a tempo fa: "Non riesco a vedere le donne giocare a calcio. Non mi piace dirlo, ma è così". Oppure quella del 2008: "Il matrimonio dovrebbe essere tra uomo e donna, quello gay è molto strano per me". Marea Valencianista, uno dei club di tifosi del Valencia, ha inviato una nota ai media in cui viene chiesto di boicottare l'arrivo dell'ex allenatore azzurro, additato come xenofobo, omofobo e maschilista.