Ufficiale I tifosi hanno scelto: ecco chi è l'MVP azzurro del mese di ottobre

Alessandro Buongiorno eletto Player of the Month di Ottobre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il difensore come miglior giocatore del mese.

A Ottobre il nostro numero 4 è stato uno dei protagonisti dei successi azzurri contro Como, Empoli, Lecce e Milan. Buongiorno si aggiudica il POTM per la seconda volta consecutiva. Complimenti ad Alessandro, POTM di Ottobre powered by MSC!