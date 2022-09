Times - Marcia indietro della UEFA: no agli Europei a 32 squadre, si resta a 24

La UEFA fa marcia indietro: niente più Europeo a 32 squadre, nel 2028 si resterà a 24.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

La UEFA fa marcia indietro: niente più Europeo a 32 squadre, nel 2028 si resterà a 24. Secondo quanto riportato da The Times, è probabile quindi che, qualora il Regno Unito e l'Irlanda dovessero vincere la gara per ospitare la competizione tra sei anni, verranno utilizzati solo sei stadi inglesi. L'organo che gestisce il calcio in Europa ha studiato le opzioni per un aumento a 32 partecipanti nell'ultimo anno perché c'è stata pressione da parte di alcuni dei 55 paesi membri della confederazione europea per dare loro una migliore possibilità di qualificarsi per la fase finale del torneo, ma questo avrebbe avuto un effetto dannoso sulle qualificazioni.