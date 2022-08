Times - Venti squadre a rischio provvedimenti per il FPF: ci sono Inter, Roma e Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto scrive oggi il Times, a settembre dovrebbero arrivare una serie di provvedimenti per un totale di 20 club europei in tema di Fair Play finanziario: tra le italiane a rischiare sono Inter, Roma e Juventus, con le prime due che rischiano una multa e delle limitazioni al mercato. Ancora più complicata la posizione dei bianconeri, vista la battaglia legale in atto per la Superlega: Juve e Barcellona rifiutano infatti una negoziazione con la UEFA per ridurre l’entità delle sanzioni.

Anche Barcellona e Arsenal tra i club a rischio

Tra le squadre a rischio sanzione ci sono anche PSG e Marsiglia, ma anche Barcellona e Arsenal, per sforamenti relativi alla stagione 2021-22. Ricordiamo che dal 2023 la UEFA introdurrà un nuovo sistema, con i club che saranno limitati nelle spese per gli stipendi dei giocatori, i trasferimenti e le commissioni degli agenti, a un massimo percentuale in relazione ai propri ricavi.