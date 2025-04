Tmw contro Lautaro: "Che brutta figura! Non aveva detto di non aver bestemmiato?"

vedi letture

Cinquemila euro di ammenda, dopo aver patteggiato la pena per avere “pronunciato, per due volte, una espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale”. È questa la sanzione comminata a Lautaro Martinez, e il comunicato odierno della FIGC non lascia spazio a dubbi: il capitano dell’Inter, subito dopo la sconfitta con la Juventus, ha bestemmiato. Anche se aveva detto di no.

”Quando si parla tanto…”. Riavvolgiamo il nastro, il 22 febbraio - una settimana dopo l’incrocio con la Juve - l’Inter batte il Genoa trascinata proprio da Lautaro. Che, nel post gara, si sfoga così: “Quando si parla tanto male di una persona ti dà fastidio, io ho insultato ma non ho mai bestemmiato. Questa cosa non la accetto, ma vado avanti. Chi mi conosce sa che uomo e che padre sono". Rilette oggi, dichiarazioni decisamente rivedibili. Perché Lautaro poteva scegliere un’altra strada: bastava dire che non sapeva neanche lui se avesse bestemmiato o meno, e scusarsi.

Il patteggiamento, in quel contesto, avrebbe avuto un senso. Intendiamoci: a livello di giustizia sportiva, Lautaro ha scelto l’unica strada possibile. A maggior ragione considerando che, a quanto pare, i video cercati per giorni da Chiné, con audio che provava la bestemmia, c’erano eccome. Così - fermo restando che la norma è discutibile -, è solo una brutta figura, per di più dopo aver tirato in mezzo i propri figli, peraltro non rispondendo a una domanda ad hoc ma decidendo di uscire allo scoperto e attaccare.