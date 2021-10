Tmw difende Insigne: "Cosa c'entra il rinnovo coi rigori? Parlarne ora è fuoriluogo!"

La spia sul calciomercato su TMW è sempre accesa. Non potrebbe essere altrimenti, siamo nati come sito verticale sul calciomercato e poi solo dopo diventati un sito di calcio a 360°, il più seguito anche grazie al nostro network. Non saremo quindi certo noi a evitare l'argomento, e in questo caso quello del rinnovo del contratto del capitano del Napoli è argomento di cui parliamo un giorno sì e l'altro pure. La scorsa settimana - in un focus - abbiamo inserito quello di Lorenzo Insigne nel paragrafo dei rinnovi difficili, perché oggi con le cifre si è ancora distanti, nonostante la volontà comune di andare avanti insieme.

Cosa c'entra il calciomercato?

Però pensare che il calciomercato possa essere la spiegazione di qualsiasi episodio a volte porta fuori strada. Perché ci sta, è possibile, che un rinnovo del contratto che non arrivi possa influenzare le prestazioni, possa deconcentrarti (anche se prestazioni alla mano, non è questo il caso), ma pensare che possa influire sul singolo episodio è quantomeno curioso. Immaginate Insigne, che si appresta a battere il rigore contro il Torino e che, prima di calciare, pensa al rinnovo del contratto che non arriva e quindi per questo motivo lo sbaglia. Può essere questa una chiave di lettura? No, non può. Però per molti lo è stata.

Spalletti l'ha confermato rigorista nel post-gara

Può esserci poi una questione diversa. Ed è quella legata al rapporto di Insigne coi rigori: è al secondo errore consecutivo, quest'anno ne ha sbagliati 3 su 5 ed è questo dato in controtendenza rispetto al passato, rispetto a quell'Insigne che dal dischetto fino a qualche mese fa non sbagliava praticamente mai. Può aver perso certezze e sicurezze dagli 11 metri? Probabilmente sì, e per questo Spalletti nel post-gara ha confermato il suo ruolo di rigorista proprio in un momento così delicato. Ma la questione finisce qui, non è che bisogna per forza (forzatamente) legare tutto al calciomercato...