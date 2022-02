Tmw - Elmas, altro che diamante grezzo: il tuttofare di Spalletti è molto più di un dodicesimo

Difficile che il Napoli possa dire sì a offerte per il suo diamante già in estate. Di sicuro, non è più grezzo.

© foto di ALBERTO LINGRIA

Altro che diamante grezzo. Dal suo arrivo a Napoli, complice il fatto che il suo nome in macedone stia a indicare proprio la pietra preziosa, Eljif Elmas viene definito così. Per fargli un complimento, perché i diamanti son diamanti. Ma anche per indicare che può sempre sbocciare, dare di più, consacrarsi e completarsi. Forse ci siamo: ieri una sua giocata ha aperto agli azzurri le porte dell’Olimpico per il 2-1 finale. Più in generale, di un campionato che al momento vede i campani al primo posto in classifica, il classe ’99 è stato un autentico fattore.

Il tuttofare, più di un dodicesimo. Non tutti indicherebbero Elmas nella formazione tipo del Napoli. Politano a destra, Insigne a sinistra, nel mezzo Zielinski con Fabian e Anguissa a centrocampo. Il primo cambio, però, lui: l’uomo che può stare dovunque e dare comunque il suo contributo, senza che questa polivalenza - come spesso accade - diventi un limite. Come per molti colleghi della sua generazione, Elmas fa della capacità di giocare in più posizioni una caratteristica naturale. Più che stare bene ovunque perché non sta davvero bene da nessuna parte, convince in qualsiasi ruolo lo si schieri. Di Spalletti, inoltre, il ragazzo di Skopje è molto più di un dodicesimo: minuti alla mano, è l’ottavo calciatore più impiegato dal Napoli in questa stagione. Di più: con trentasei presenze stagionali, alla pari con Di Lorenzo, è il giocatore che ha disputato più partite in maglia azzurra in questa stagione. Dodicesimo a chi, viene da chiedersi.

Quanto vale Elmas sul mercato? Costato 16 milioni di euro più bonus nel 2019, Elmas può rappresentare una risorsa anche in vista del prossimo calciomercato, per quanto sembri improbabile che De Laurentiis e Giuntoli se ne possano voler privare. La valutazione, del resto, in questo momento sarebbe sicuramente complicata: sensibilmente più alta dei 24 milioni che gli attribuisce Transfermarkt. Più realistica, semmai, quella dell’osservatorio calcistico del CIES, che lo stima fra i 70 e i 90 milioni di euro. Gli interessamenti non mancano: per dirne due, in Spagna un pensierino ce lo fanno sia Barcellona che Real Madrid. Difficile che il Napoli possa dire sì a offerte per il suo diamante già in estate. Di sicuro, non è più grezzo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com