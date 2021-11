Tmw - Formazione quasi obbligata per Spalletti contro lo Spartak

Dopo il ko con l'Inter, il Napoli quest'oggi è di scena nel gelo di Mosca in una sorta d'anticipo d'Europa League alle 16.30. Luciano Spalletti si ritrova un gruppo ridotto ai minimi termini da infortuni e Covid, ma in conferenza stampa non ha dato alibi alla squadra e motivato ulteriormente il gruppo su questo momento da superare: "Le difficoltà aiutano le persone normali a diventare stupende, ad avere un destino straordinario. Aspettavo queste difficoltà, abbiamo una rosa soprattutto in attacco di livello per essere pronti ed andare oltre queste situazioni. Quelli rimasti si faranno carico di queste difficoltà un pezzetto ciascuno per sopperire alle assenze", le parole del tecnico, alla vigilia di un match chiave che in caso di vittoria certificherebbe il passaggio del turno e resterebbe poi da giocarsi solo il primo posto per evitare gli spareggi.

Formazione quasi obbligata

Spalletti deve fare a meno di Osimhen, Ounas, Anguissa, Insigne che s'è fermato ieri ed i positivi Demme, Politano e Zanoli. Il tecnico è in piena emergenza e dovrebbe avere un solo cambio offensivo escludendo i 3 giovani aggregati (probabilmente Mertens con la presenza dall'inizio di Petagna). Rientrano in difesa Manolas e Malcuit, ma difficilmente potranno partire titolari e l'unico cambio potrebbe essere Juan Jesus per Mario Rui. A centrocampo Fabian e Lobotka sono i superstiti, Zielinski potrebbe agire nella linea con Lozano ed Elmas dietro, come detto, Petagna.