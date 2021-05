Tmw - Germania, i grandi esclusi di Low per gli Europei: c'è anche un azzurro

Il commissario tecnico della Germania, Joachim Low, ha reso nota la lista dei 26 giocatori che parteciperanno a Euro 2020. Tornano Thomas Muller e Mats Hummels, spazio ai giovani come Musiala. Ma anche tanti assenti illustri per infortunio (Ter Stegen), fine di un ciclo (Boateng), scelte degli stessi giocatori (Reus) e scelte tecniche. Non sono pochi i pezzi da novanta che guarderanno il torneo dalla TV. Abbiamo provato a fare le nostre convocazioni, ed ecco i 26 illustri esclusi della Mannschaft:

PORTIERI: Ter Stegen (Barcellona), Baumann (Hoffenheim), Nubel (Bayern)

DIFENSORI: Lars Bender (Leverkusen), Kehrer (Paris Saint-Germain), Boateng (Bayern), Sven Bender (Leverkusen), Tah (Leverkusen), Mustafi (Schalke), Friedrich (Union Berlino), Max (PSV), Hector (Colonia)

CENTROCAMPISTI: Khedira (Hertha), Draxler (Paris Saint-Germain), Ozil (Fenerbahçe), Weigl (Benfica), Demme (Napoli), Demirbay (Leverkusen)

ATTACCANTI: Wirtz (Leverkusen), Brandt (Dortmund), Baku (Wolfsburg), Reus (Dortmund), Stindl (Borussia M'gladbach), Kruse (Union Berlino), Gotze (PSV), Waldschmidt (Benfica)