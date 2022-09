Tmw - Il Napoli al Luna Park per divertirsi, ma dovrà fare attenzione a palle morte e attrazioni insidiose

Mi emoziona tanto essere al luna park del gioco del calcio”. Ha utilizzato le solite metafore e la consueta dialettica Luciano Spalletti

“Mi emoziona tanto essere al luna park del gioco del calcio”. Ha utilizzato le solite metafore e la consueta dialettica Luciano Spalletti per descrivere il suo debutto Champions sulla panchina del Napoli. La musica e le grida, gli spogliatoi aperti e l’atmosfera. Lo stadio vestito a festa. Tutto fa parte del parco dei divertimenti in cui questa sera entreranno gli azzurri con ambizione e un pizzico di spensieratezza, ma sempre con quella voglia di divertirsi e divertire che ha contraddistinto le prime uscite stagionali. Fa capire il senso, Spalletti, quando parla di luna park. Perché la Champions, fosse solo per l’attesa paragonabile a quella di un bambino prima di salire sull’ottovolante, regala questo tipo di emozioni a tifosi ma pure calciatori.

Le insidie però non mancheranno, nel regno dei balocchi raccontato dal tecnico: “In Champions una palla morta in un attimo diventa viva e decide la partita”, ha aggiunto. E forse è proprio questo il pericolo maggiore per il Napoli. L’abitudine la si fa solo con l’esperienza e gli uomini di Klopp in questo non sono secondi a nessuno, mentre molti dei ragazzi azzurri saranno alla prima avventura o quasi. Del lato tecnico inutile discutere, Alexander-Arnold e Salah li conoscono tutti e la loro voglia di iniziare subito forte è evidente. Ma il Napoli, con lo spirito dei ragazzini, ha voglia e possibilità di regalarsi una notte di divertimento. E magari di gioia ed esultanze.