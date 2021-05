TMW - Niente ridimensionamento con Spalletti, ma una cessione per auto-finanziarsi

Dopo due qualificazioni Champions sfumate di fila, Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di ridimensionarsi e per evitare ulteriori sorprese s'è affidato a Luciano Spalletti, una garanzia sotto questo punto di vista con una lunga esperienza e già undici piazzamenti Champions in carriera. Una volta definito nel dettaglio lo staff si passerà a tutti gli effetti a programmare il mercato, ma il tecnico ha già avuto rassicurazioni proprio in questo senso: uno, massimo due sacrifici sul mercato, per tenere in ordine il bilancio nell'estate post-Covid e poter completare la rosa che Spalletti ritiene già importante e adatta alla sua filosofia di gioco.

I nomi in ballo per auto-finanziarsi sono quelli della scorsa estate, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Il primo, oltre a risorse in cassa, porterebbe anche un taglio di stipendio di circa 6mln di euro netti a stagione: considerando anche il costo del cartellino, l'età non più giovanissima e la crisi anche per gli altri club, per questo resta un addio tutt'altro che semplice. Per Fabian, invece, lo scorso mercato l'Atletico Madrid arrivò fino a 50mln di euro ed in questa sessione la cessione potrebbe non essere più una scelta, ma un obbligo: col contratto in scadenza nel 2023 ed il rinnovo che sembra lontanissimo, il club partenopeo dovrebbe cederlo per evitare di avvicinarsi pericolosamente alla scadenza e ripetere un caso-Milik. Ad ogni modo, il Napoli intende vendere, ma non svendere anche perché ha già incassato 13mln di euro da Milik a gennaio e tagliato gli ingaggi di Llorente, Maksimovic ed Hysaj in scadenza e Bakayoko che farà ritorno al Chelsea.