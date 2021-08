Tmw - Non solo Osimhen: i segnali positivi per Spalletti contro il Bayern Monaco

Vittoria convincente e prestigiosa per il Napoli di Luciano Spalletti. 3-0 sul campo del Bayern Monaco e terzo successo nel terzo test dell'estate, dopo quelli a Dimaro contro Anaunia e Pro Vercelli, che offre segnali molto incoraggianti sul lavoro portato avanti dal nuovo allenatore azzurro. Al di là della vittoria, arrivata col Bayern imbottito di giovani, risposte importanti sono arrivate sul piano della solidità (4-1-4-1 in fase difensiva e linea molto alta) nel primo tempo contro il vero Bayern - pieno di stelle e più avanti nella preparazione - mentre Spalletti è ancora senza elementi come Lozano, Fabian, Ospina, Di Lorenzo, Meret e Insigne (oltre a Mertens e Demme infortunati).

A trascinare gli azzurri è sempre Victor Osimhen, già in forma campionato. Doppietta per il nigeriano, attaccando la profondità e poi incrociando il destro, imbeccato due volte da un Adam Ounas sempre più interessante da sotto punta, prima del tris da fuori di Machach, entrato nel finale solo per una botta subita dall'algerino. Tra i migliori anche uno dei giocatori più attesi, ovvero Lobotka, autore di 90 minuti di qualità e quantità davanti alla difesa, aiutato da una squadra sempre corta ed Elmas e Zielinski spesso molto vicini. Buone risposte anche dalla linea difensiva, a partire da Malcuit a destra e dalla coppia centrale Manolas-Koulibaly, apparsa più a suo agio per agire alta, come provato a Dimaro nelle esercitazioni difensive con Calzona (l'ex vice di Sarri inserito nello staff di Spalletti).