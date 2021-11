Tmw smonta il sogno di Lozano: "Meglio del Napoli c'è poco e deve prima meritarlo"

“Mi piacerebbe andare in un club più grande”. Come al solito, la sosta per le nazionali diventa foriera di dichiarazioni che sotto l’ombrello dei club difficilmente arriverebbero. È il caso di Hirving Lozano, che dal Messico lo ha detto chiaro e tondo: il Napoli è un grande club, ma aspira a qualcosa di qui.

Ma Lozano ha meritato qualcosa di più del Napoli? E' questo il quesito del sito Tuttomercatoweb che scrive: "Se a livello internazionale quello partenopeo può anche non considerarsi un club di primissima fascia, il punto è chiedersi quanto abbia fatto il Chucky per meritare il salto di categoria. “Più grande” del Napoli, in giro per l’Europa, c’è comunque oggettivamente poco: i dodici club della Superlega, ma forse neanche tutti (Arsenal e Tottenham?), Bayern Monaco, Paris Saint-Germain. Poi la lista è finita. E, del Napoli, Lozano è stato uno degli acquisti più costosi: 35 milioni di euro nel 2019".

Stagione 2019-2020

Partite giocate: 36.

Gol: 5.

Assist: 2.

Minuti totali in campo: 1.508.

Minuti totali Napoli: 4.590.

Stagione 2020-2021

Partite giocate: 43.

Gol: 15

Assist: 5.

Minuti totali in campo: 2.639.

Minuti totali Napoli: 4.500.

Stagione 2021-2022

Partite giocate: 16

Gol: 3.

Assist: 2.

Minuti totali in campo: 709.

Minuti totali Napoli: 1.440.