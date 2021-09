TMW - Spalletti pensa ad almeno cinque cambi per lo Spartak

Dopo il pari in rimonta col Leicester, il Napoli riceve lo Spartak Mosca con l'obiettivo della prima vittoria europea della stagione contro gli uomini di Rui Vitoria, in difficoltà dopo un problematico inizio di stagione. Il tecnico del Napoli proverà anche a gestire le forze, come annunciato già dopo la sfida con il Cagliari, dopo un tour de force molto impegnativo che poi si concluderà a Firenze con l'ultima trasferta prima della pausa per le nazionali. Per gli azzurri un match comunque da non sottovalutare, considerando che i russi sono sulla carta la terza forza del girone nonostante la sconfitta rocambolesca ed immeritata dello Spartak alla prima giornata col Legia.

LE ROTAZIONI - Spalletti potrebbe cambiare almeno cinque elementi rispetto all'ultima gara con il Cagliari, con i 5 cambi poi per allargare il turnover o rilanciare in campo alcuni big in base a come si metterà la partita. Tra i pali potrebbe rivedersi Meret, che ha smaltito totalmente l'infortunio, poi spazio di nuovo a Manolas, in coppia con Koulibaly, con una possibile occasione per Malcuit (con lo spostamento di Di Lorenzo a sinistra o la conferma di Mario Rui). La conferenza stampa odierna di Spalletti ci darà più indicazioni sulle condizioni di Demme che potrebbe far rifiatare Fabian (in una staffetta con Anguissa a quel punto). In attacco nessun dubbio su Osimhen, Insigne e anche su Lozano, che si alterna ormai con Politano. Da sotto punta Zielinski è favorito su Elmas: Spalletti è stato chiaro sulla necessità del polacco di giocare per ritrovare la miglior condizione.