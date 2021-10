TMW - Spalletti pronto a riaccogliere Osimhen: ecco quando sarà a Castel Volturno

Victor Osimhen non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'attaccante del Napoli è già a quota 9 gol complessivi in stagione: ai 7 gol realizzati in azzurro (4 in campionato e 3 in Europa League), la punta classe '98 ne ha aggiunti altri due in nazionale, l'ultimo ieri che ha permesso alla Nigeria di battere la Repubblica Centroafricana, riscattando così il ko di giovedì contro lo stesso avversario e riconquistando immediatamente il primo posto nel raggruppamento per le qualificazioni al mondiale che rischiava di complicarsi notevolmente.

Nove gol in poco più di un mese, risultando decisivo per il Napoli e per la Nigeria, dove oltre che il giocatore più rappresentativo è già un idolo ed un modello per il suo percorso, l'infanzia difficile e le enormi difficoltà superate. E, come detto, non intende fermarsi: oggi sarà in viaggio e domani si presenterà già a Castel Volturno, a disposizione di Luciano Spalletti, per preparare la sfida al Torino. L'obiettivo è recuperare il terreno perso la scorsa stagione, tra il Covid e due infortuni molto problematici, tenendo questo ritmo nel prossimo tour de force prima di un'altra sosta per le nazionali. Proverà a lasciare il Napoli più in alto possibile prima di salutare per un mese per la Coppa d'Africa, situazione che non a caso a distanza di mesi è già ricorrente nella città partenopea.