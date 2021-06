Tmw - Stasera la lista definitiva per gli Europei: Politano è uno dei tre dubbi di Mancini

Gianluca Mancini o Rafael Toloi? Stefano Sensi o Bryan Cristante? Matteo Politano o Giacomo Raspadori? Sembrano questi - come riporta Tuttomercatoweb.com - gli ultimi tre dubbi per Roberto Mancini che svelerà questa sera. Il terzo è da asterisco visto che Raspadori potrebbe essere il ventisettesimo, ovvero il jolly aggregato fino al 10 giugno in caso di forfait per infortuni. Per il resto siamo sul 50 e 50: Toloi per la sua versatilità, terzino e centrale, o Mancini per alternarsi a Bonucci? Sensi nonostante la fragilità fisica o Cristante, che può offrire una garanzia anche al centro della difesa?

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), *Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), *Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)*

* l'attaccante è reduce dalla gara con l'U21 contro il Portogallo.