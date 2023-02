Tmw sull'Inter: "Può correre quanto vuole, ma non riuscirà mai a recuperare il Napoli"

Il Napoli vola, ma l'Inter ha perso tempo. E può correre quanto vuole, ma adesso non riuscirà mai a recuperarlo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è troppo lontano. Su Tuttomercatoweb si analizza il momento dell'Inter: "Il rimpianto è quel meno tredici dalla capolista. Metà merito della squadra di Spalletti, metà colpa di quella di Inzaghi. Di recente, l'allenatore nerazzurro ha detto che con i punti conquistati sinora sarebbe in corsa ovunque in Europa. Non è vero: soltanto in Bundesliga, dove comunque il Bayern ha due giornate in meno e potrebbe girare a quarantasei.