Top 100 Tmw - Lozano, buona la seconda: ora è esploso davvero e si piazza al 3° posto

Oggi Tuttomercatoweb.com presenta la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle del portale, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Al terzo posto c'è HIRVING LOZANO

Buona la seconda, verrebbe da dire per il Chucky Lozano. Il messicano non ha certo avuto un grande impatto con la nostra Serie A, rischiando addirittura l’epurazione in corso d’opera. Invece in questa stagione ha dimostrato un avvio fulminante, da primissimo della classe, nelle sfide contro Parma, Genoa e Atalanta. Poi è rientrato nei ranghi, con un paio di prestazioni opache - soprattutto quella contro il Milan - salvo poi riprendere a dispensare grande calcio. Grande show contro Sampdoria e Fiorentina e giocatore importante nel successo contro la Juventus. Migliorato decisamente sotto il profilo realizzativo, punta alla doppia cifra. Contro la Roma è tornato in campo dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per cinque partite. È arrivato in tempo per il gran finale.

Serie A

22 partite, 9 gol, 2 assist, 1.582 minuti

Europa League

6 partite, 1 gol, 273 minuti

Coppa Italia

4 partite, 3 gol, 1 assist, 307 minuti

Supercoppa Italiana

Una partita, 90 minuti

I voti di TMW in campionato

Parma-Napoli 7,5

Napoli-Genoa 8

Napoli-Atalanta 7,5

Benevento-Napoli 5

Napoli-Sassuolo 6

Bologna-Napoli 7

Napoli-Milan 4,5

Napoli-Roma 6,5

Crotone-Napoli 7

Napoli-Sampdoria 8

Inter-Napoli 7

Napoli-Lazio 5,5

Napoli-Torino 6

Cagliari-Napoli 7.5

Napoli-Spezia 5.5

Udinese-Napoli 6.5

Napoli-Fiorentina 7.5

Verona-Napoli 6.5

Napoli-Parma 7

Genoa-Napoli 6

Napoli-Juventus 7

Media voto: 6.62