Tuttojuve mette le mani avanti: "Col Napoli gara trappola, per la forma degli azzurri e per il Covid"

"Si avvicina la sfida con il Napoli, il classico trappolone di inizio stagione, più che con la Roma". Lo scrive il portale tematico di casa bianconera Tuttojuve.com, che analizza così il momento della Vecchia Signora nella settimana che porterà al match col Napoli.

"I bianconeri hanno già un gap di due punti ripetto all'Inter e agli stessi partenopei, per non considerare il Milan e l'Atakanta sicuramente sono in una situazione pericolosa dove è vietato sbagliare, anzi sarebbe meglio, consigliato a dirla tutta, giocare una grande partita.

TRAPPOLA NAPOLI -È un vero e proprio trappolone quello che aspetta la Juventus perché il Napoli e una formazione che sta bene, ha dimostrato con il Genoa di essere sicuramente in forma e può creare più di un grattacapo alla squadra di Andrea Pirlo con la sua velocità.

I Bianconeri devono essere molto attenti a non sbagliare nulla in fase di impostazione e non farsi infilare dal pressing avversario, dalle ripartenze che sono state, da sempre una prerogativa della formazione prima di Sarri e poi di Gattuso.

TRAPPOLA COVID - Trappolone anche per motivi chiaramente di salute, perché il Napoli sta facendo dei tamponi, tutti sono negativi e quindi questo rassicura, però non si è mai tranquilli quando si ha di fronte questo mostro sconosciuto e quindi vedendo anche quanto successo con il Genoa c’è sempre un po’ di timore.