Tuttojuve sulle multiproprietà: "ADL è autorizzato a farsi lica**isua"

Andrea Bosco nel suo editoriale per Tuttojuve parla così dell'ultima novità riguardante le multiproprietà

TuttoNapoli.net

Andrea Bosco nel suo editoriale per Tuttojuve parla così dell'ultima novità riguardante le multiproprietà: "Non dovrebbe passare sotto silenzio la decisione di Gravina e del suo consiglio federale di “prorogare“ fino al 2028-29 (mecojoni, solo 6/7 anni) la possibilità di detenere multiproprietà. Per la serie: De Laurentiis è autorizzato a farsi licazzisua. Che nessuno protesti, neppure Claudio Lotito, messo alle strette per la Salernitana. Gravina annuncia riforme: vietato, però, illudersi. Il numero delle partecipanti ai tornei resterà immutato".