Prima pagina

Tutto sul vice-Di Lorenzo, CdS: "Norton-Cuffy, tentazione Napoli"

Tutto sul vice-Di Lorenzo, CdS: "Norton-Cuffy, tentazione Napoli"
Oggi alle 09:00Notizie
di Antonio Noto
Napoli, spunta Norton-Cuffy per la fascia: le aperture del Corriere dello Sport.

Spazio al mercato del Napoli in prima pagina nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titolo di spalla: "Norton-Cuffy, tentazione Napoli. Altra idea per la fascia. Il terzino del Genoa in lizza con Dodò e Khalaili". In apertura la situazione caotica del Milan: "Salvate il Milan! Dopo il ritiro di Rangnick, frenata per Glasner. Avanza Ruben Amorim".  

Di spalla c'è spazio anche al mercato di Roma e Juventus: "Greenwood: rilancio Roma". "David agita la Juve". In taglio alto spazio ai Mondiali, con l'attesa per le sfide di oggi di Olanda e Germania: "Havetz e Malen, la scena è vostra". Di seguito la prima pagina integale. 