Prima pagina
Incastro Napoli-Lazio? Gazzetta: "Lucca per sbloccare Gila"
Gazzetta: Napoli-Gila con l’idea Lucca, Milan su Amorim e Vlahovic alla Juve.
C'è anche il calciomercato del Napoli in prima pagina nell'edizione di oggi in edicola della Gazzetta dello Sport con la trattativa con la Lazio per Mario Gila: "Lucca per sbloccare Gila". In apertura la situazione panchina al Milan: "L'ora di Amorim. Cardinale è alla svolta. Il portoghese ex United adesso è in cima alla lista".
In taglio basso spazio al futuro di Vlahovic, con la questione rinnovo che potrebbe riaprirsi con l'arrivo alla Juve di Carnevali: "Spalletti, pressing su Vlahovic". Di seguito la prima pagina integrale.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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