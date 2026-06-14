Prima pagina

Incastro Napoli-Lazio? Gazzetta: "Lucca per sbloccare Gila"

Incastro Napoli-Lazio? Gazzetta: "Lucca per sbloccare Gila"
Oggi alle 10:20Notizie
di Antonio Noto
Gazzetta: Napoli-Gila con l’idea Lucca, Milan su Amorim e Vlahovic alla Juve.

C'è anche il calciomercato del Napoli in prima pagina nell'edizione di oggi in edicola della Gazzetta dello Sport con la trattativa con la Lazio per Mario Gila: "Lucca per sbloccare Gila". In apertura la situazione panchina al Milan: "L'ora di Amorim. Cardinale è alla svolta. Il portoghese ex United adesso è in cima alla lista". 

In taglio basso spazio al futuro di Vlahovic, con la questione rinnovo che potrebbe riaprirsi con l'arrivo alla Juve di Carnevali: "Spalletti, pressing su Vlahovic". Di seguito la prima pagina integrale.