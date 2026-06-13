Italia, Mancini pronto a tornare: ufficiale l'addio all'Al-Sadd
L'Italia è senza commissario tecnico ma la situazione sembra ormai in via di definizione. Dopo i diversi nomi accostati alla panchina della nazionale, ora c'è un principale indiziato: Roberto Mancini. Il tecnico aveva lasciato gli azzurri ad agosto 2023 per andare all'Al-Sadd: negli scorsi minuti ha ufficializzato l'addio proprio al club arabo e sembra quindi tutto pronto per un suo ritorno. In ogni caso, l'eventuale ufficialità arriverebbe solo dopo l'elezione del presidente FIGC, prevista il prossimo 22 giugno.
Roberto Mancini ha salutato l'Al-Sadd con un video, queste le sue parole: "Ciao a tutti. Questo video serve a ringraziare tutti i tifosi del'AI Sadd. Per tutto il supporto che ci hanno dato in questa stagione e per come ci hanno aiutato nel recuperare molte posizioni per la vittoria del titolo. Ringrazio il club ed il direttore per avermi aiutato ad integrarmi facilmente nel club. Grazie a tutti i miei fantastici giocatori, per ciò che hanno fatto sia dentro che fuori dal campo. (Mancini nomina uno ad uno tutti i giocatori della rosa per ringraziarli, n.d.r.). Tutti i lavoratori, i barman, i dottori del club. Grazie, sarete sempre nel mio cuore".
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