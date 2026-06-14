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Tuttosport apre col prossimo vertice Carnevali-Spalletti: "Riparliamo anche di Vlahovic"

Tuttosport apre col prossimo vertice Carnevali-Spalletti: "Riparliamo anche di Vlahovic"
Oggi alle 09:30Notizie
di Antonio Noto
Tuttosport: Juventus tra Vlahovic e il progetto Carnevali-Spalletti, Milan su Amorim.

Nell'edizione di oggi, Tuttosport dedica l'apertura la futuro di Vlahovic, che potrebbe cambiare con l'avvento alla Juventus di Carnevali: "Riparliamo anche di Vlahovic. Carnevali-Spalletti, vertice a Forte dei Marmi per progettare la nuova Juve". 

In taglio basso spazio anche al mercato del Milan, con gli ultimi aggiornamenti sulla panchina rossonera: "Milan: ora c'è Amorim in pole. Corsa a due con Jaissie, però il portoghese è libero e gioca con la difesa a tre. Glasner in ribasso". Di seguito la prima pagina integrale.