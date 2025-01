Prima pagina Tuttosport: "Bella Juve ma sempre X"

Spazio dedicato anche al mercato del Torino, ancora alla ricerca di un colpo in attacco

"Bella Juve ma sempre X". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che ha aperto con il tredicesimo pareggio conquistato in campionato dalla Juventus. I bianconeri nel recupero della diciannovesima giornata non sono andati oltre l'1-1 in casa dell'Atalanta, inizialmente sorpresa dal gol di Kalulu. La Dea però ha reagito con Retegui, autore del definitivo pareggio per i nerazzurri.

TORINO - Spazio dedicato anche al mercato del Torino, ancora alla ricerca di un colpo in attacco. Il Toro sta valutando lo scambio Sanabria-Kouamé con la Fiorentina ma non ha nessuna intenzione di mollare Beto, provando dunque a concludere una doppia operazione in entrata per rinforzare il reparto.