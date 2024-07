Prima pagina Tuttosport: "Buongiorno, 40mln da non sprecare"

Resta ancora accidentata la strada da imboccare per la Juventus per ingaggiare il centrocampista talentuoso dell'Atalanta. "Koop tira, Chiesa stoppa", l'apertura in senso figurato di Tuttosport stamane: le "resistenze" dell'esterno ex Fiorentina frenano il sogno di mercato del club bianconero di mettere le mani su Teun Koopmeiners.

Intanto il Torino sta per incassare 40 milioni per la cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli, sventato il tentativo di oscuramento dell'Inter in extremis. Il neo-allenatore Vanoli dovrà intercettare quanto prima un nuovo centrale da posizionare al posto del centrale classe '99.