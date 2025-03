Prima pagina Tuttosport crede alla rimonta Juve: "Mai dire scudetto, però..."

La prima pagina odierna di Tuttosport presenta questo come titolo principale: "Hancko, prove di Juve contro Lautaro". Dopo aver annullato il milanista Gimenez, altro crash test per il difensore slovacco (priorità bianconera per giugno). Inzaghi tra emergenza e polemiche.

Si parla anche della Juventus, in taglio alto con questo titolo: "L'onta Empoli ricarica Juve: mai dire scudetto, però...". Dalla vergogna per il flop in Coppa Italia la spinta per risalire.