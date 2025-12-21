Prima pagina
Tuttosport: "Gli insulti a Oriali. Allegri, solo una multa"
Con i gol di Francisco Conceiçao e Lois Openda la Juventus ha superato 2-1 la Roma all'Allianz Stadium. Tre punti importanti per la squadra di Luciano Spalletti che si è posizionata al quinto posto ad un punto di distanza proprio dai giallorossi allenati da Gian Piero Gasperini. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Juve, così puoi crederci!".
E poi spazio anche alle scintille Allegri-Oriali nel match tra Napoli e Milan. "Gli insulti a Oriali. Allegri, solo una multa".
Copertina McTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..." di Pierpaolo Matrone
22 dic 2025 20:00
22 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
Di Lorenzo: "Posso vincere quanto Maradona! Bologna? La ricordiamo bene, ma sarà diverso. Su Conte..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"
