Prima pagina Tuttosport: "Gli insulti a Oriali. Allegri, solo una multa"

Con i gol di Francisco Conceiçao e Lois Openda la Juventus ha superato 2-1 la Roma all'Allianz Stadium. Tre punti importanti per la squadra di Luciano Spalletti che si è posizionata al quinto posto ad un punto di distanza proprio dai giallorossi allenati da Gian Piero Gasperini. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Juve, così puoi crederci!".

E poi spazio anche alle scintille Allegri-Oriali nel match tra Napoli e Milan. "Gli insulti a Oriali. Allegri, solo una multa".