Prima pagina Tuttosport in taglio alto: "Conte risolleva Napoli. Inter e Lautaro in tilt"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola esalta in prima pagina le parole del tecnico della Juventus, Igor Tudor: "Io non ho paura. Il tecnico fa scudo alla squadra: 'Penso solo ai giocatori, non a me'. E cerca di togliere pressione a Yildiz: 'Lui come Del Piero? Calma'. La tentazione: il turco con Conceicao dietro a Vlahovic e David. Caso Zhegrova. Perin in porta?", si legge.

Sulla sfida del Maradona di ieri sera: "Conte risolleva Napoli. Inter e Lautaro in tilt. Rigori, pali, prodezze, infortuni, risse: succede di tutto nel 3-1 al Maradona", scrive il quotidiano.