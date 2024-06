Tuttosport: "Juve-Thuram, linea calda!"

"Rabiot prende tempo, Giuntoli non perde tempo".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il mercato della Juventus: "Juve-Thuram, linea calda! Rabiot prende tempo, Giuntoli non perde tempo". In taglio alto spazio alla Nazionale con le scelte di formazione di Spalletti in vista della Croazia: "Spalletti cambia mezza Italia. Tentazione Fagioli per la regia". Di spalla il nuovo allenatore del Torino: "Gioia Vanoli: 'Al Toro non si può dire di no'". Di seguito la prima pagina integrale.