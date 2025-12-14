Prima pagina

Tuttosport: "Milan-Napoli, testa a testa con vista Riad"

Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Milan-Napoli, testa a testa con vista Riad". E' questo il titolo che Tuttosport dedica alla sfida a distanza di oggi tra Milan e Napoli, in campo rispettivamente contro Sassuolo e Udinese in questa domenica di Serie A. "Allegri col Sassuolo difende il primato senza Leao. Contre a Udine ancora in emergenza. Giovedì la semifinale di Supercoppa".