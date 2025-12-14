Prima pagina

L'apertura de Il Roma: "A Udine cercasi il vero Napoli"

L'apertura de Il Roma: "A Udine cercasi il vero Napoli"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"A Udine cercasi il vero Napoli". E' questo il titolo di apertura dell'edizione odierna de Il Roma, che si esprime così nel giorno di Udinese-Napoli. Dopo la sconfitta in Champions League - si legge ancora - l'obiettivo è la quarta vittoria di fila per la vetta.