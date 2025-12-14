Conte, cammino quasi perfetto contro l'Udinese. Ma Runjaic un anno fa lo fece soffrire

Quello di oggi sarà il terzo scontro tra Kosta Runjaic e Antonio Conte. Per quel poco che c'è stato possiamo dire che chi ha giocato in casa tra i due non ha ancora vinto. I due precedenti relativi alla scorsa stagione, ci dicono che a Napoli è finita in parità, mentre a Udine si sono imposti i partenopei per 3-1. Vedremo se questa tendenza sarà confermata e rafforzata in questa stagione.

I precedenti che Runjaic ha con Conte sono anche gli stessi che può vantare, per cosi dire, con il Napoli. Venendo a Conte, ha un ruolino di marcia immacolato contro l'Udinese. Questo per dire che in 13 partite giocate contro i friulani da allenatore, non ha mai perso. Anzi, a dire il vero ha quasi sempre vinto. Per essere precisi ci sono 10 vittorie sul suo score e solamente tre punti (altrettanti pareggi) concessi agli avversari. Pochi gol davvero. Sono quelli subiti dalle squadre allenate da Conte contro l'Udinese, ovvero 6. In sette circostanze su 13 le sue formazioni sono uscite dal campo con la porta inviolata.

TUTTI I PRECEDENTI RUNJAIC VS CONTE

0 vittorie Runjaic

1 pareggio

1 vittoria Conte

2 gol fatti squadre Runjaic

4 gol fatti squadre Conte

TUTTI I PRECEDENTI RUNJAIC VS NAPOLI

0 vittorie Runjaic

1 pareggio

1 vittoria Napoli

2 gol fatti squadre Runjaic

4 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI CONTE VS UDINESE

10 vittorie Conte

3 pareggi

0 vittorie Udinese

28 gol fatti squadre Conte

6 gol fatti Udinese