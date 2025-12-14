Prima pagina

Corriere dello Sport: "Sotto a chi toppa! Domenica hot nella corsa-Scudetto"

"Sotto a chi toppa". È questo il titolo principale del Corriere dello Sport, che carica di aspettative la domenica di Serie A. "Domenica hot nella corsa scudetto", è il sottotitolo del quotidiano, che si spiega meglio così: "Apre il Milan a pranzo, poi Napoli, Inter e Juve: 360 minuti aspettando la Supercoppa". Rispettivamente, le quattro big affronteranno Sassuolo, Udinese, Genoa e Bologna.

In taglio basso c'è spazio anche per il botta e risposta tra Tether ed Exor. "Elkann si tiene stretta la Juve: 'La storia non si vende", si legge già in apertura all'indomani del comunicato della holding legata agli Agnelli per ufficializzare il no all'offerta di Tether.