La Gazzetta dello Sport e la sfida a distanza Milan-Napoli: "Ci giochiamo la testa"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Ci giochiamo la testa". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica alla domenica di Serie A e in particolar modo alla sfida a distanza tra Milan e Napoli, impegnate rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. "Trappole per le capolista: Allegri con Nkunku-Pulisic, Conte punta su Neres", si legge ancora in taglio.