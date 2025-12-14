Ufficiale

Udinese-Napoli, rientrano due azzurri: Gutierrez e Lobotka in panchina

Udinese-Napoli, rientrano due azzurri: Gutierrez e Lobotka in panchina
Oggi alle 14:10
di Antonio Noto

Due graditi rientri per il Napoli nella trasferta di Udine. Antonio Conte, per la sfida delle 15 contro l'Udinese valida per la 15ª giornata di Serie A, recupera due infortunati. Miguel Gutierrez e Stanislav Lobotka, recuperano dai problemi fisici e sono convocati e presenti in panchina per il match al Bluenergy Stadium.

Di seguito la panchina completa a disposizione del tecnico azzurro. Contini, Ferrante, Gutierrez, Olivera, Politano, Lobotka, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino.