Big in campo oggi, chi rischia di più? Tmw sceglie il Napoli: ecco perché

Oggi toccherà a tutte le big del nostro campionato scendere in campo, Napoli e Milan capoliste comprese. Chi rischia di più? Se l'è chiesto Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Oggi in campo tutte le grandi. Chi rischia di più? Penso il Napoli a Udine. I friulani sono avversari scomodi. Ma attenti al Milan senza Leao. Tutta da godere invece la sfida tra Bologna e Juve.

Sfida da zona Champions. Spalletti ha elogiato Italiano ma deve preoccuparsi di dare velocemente un’idea di gioco alla sua squadra. Altrimenti a giugno il suo contratto non verrà confermato. Gli Agnelli che continuano a spendere soldi e a non vincere hanno sempre meno pazienza":