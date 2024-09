Prima pagina Tuttosport: "Ok Thiago, ma chi segna?"

"Ok Thiago. Ma chi segna?". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato alla formazione bianconera. La Juventus ha ottenuto un altro 0-0 pareggiando in casa contro il Napoli. Una prestazione positiva, così è stata giudicata dal tecnico, ma va ancora sottolineato un problema del gol da parte di Vlahovic e compagni.

Stasera il derby

E il taglio basso del quotidiano è dedicato alla stracitadina della Madonnina che andrà in scena questa sera. Alle 20.45 Inter e Milan si affronteranno per una partita che non sarà come le altre. Questo il titolo: "Inzaghi non si fida, Fonseca ruggisce".