Tuttosport: "Pianto Viola, ciao Toro"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con l'intervista esclusiva al presidente del PSG: "Motta svolta Juve". In taglio alto spazio alla finale di Conference persa dalla Fiorentina che nega la qualificazione in Europa al Torino: "Pianto Viola, ciao Toro". Di spalla l'illusione vissuta dal Torino, il nono posto non darà la qualificazione in Conference League ai granata: "Granata disillusi alla tv: nessuna Europa". Di seguito la prima pagina integrale.