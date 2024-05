Tuttosport: "RiMontero!"

"RiMontero!", titola così nell'edizione odierna il quotidiano torinese Tuttosport, parlando della rimonta della Juve alla prima di Montero sulla panchina

"RiMontero!", titola così nell'edizione odierna il quotidiano torinese Tuttosport, parlando della rimonta della Juventus alla prima di Paolo Montero sulla panchina bianconera. Il sommario: "Il Bologna di Thiago dà spettacolo per un'ora, poi esplode la 'garra' della Juve: esaltante 3-3". In taglio basso spazio alle questioni societarie in casa nerazzurra: "Ciao Zhang: l'Inter a Oaktree".

Il commento in alto: "Cancellato il discorso del presidente alla serata di gala". In spalla un box è riservato al possibile nuovo allenatore dei granata: "Vanoli al Toro, variabile Italiano". Di seguito la prima pagina integrale