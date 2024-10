Prima pagina Tuttosport: "Sbando Toro firmato Cairo"

"Sbando Toro firmato Cairo" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport sulla sconfitta del Torino a Cagliari per 3-2. A Cagliari arriva il terzo ko di fila per i granata dopo il flop in Coppa Italia. I disastri in difesa colpa dell'ennesimo mercato sconcertante, con i tifosi granata che non ne possono più.

Perso Duvan Zapata, i limiti di organico in ogni reparto emergono sempre di più. Vanoli nel post partita: "Troppi errori, ma se in estate ho dovuto cambiare tutta la difesa…". Non si placano le polemiche, ancora striscioni contro la società al Filadelfia.