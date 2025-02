Prima pagina Tuttosport: "Thiago, cena di famiglia. Conte, riecco Buongiorno"

Doppia sfida cruciale per la Juventus. Domani sera i bianconeri scenderanno in campo contro l'Inter per il derby d'Italia e cercare di rientrare in zona Champions League. Mercoledì invece ci sarà la trasferta di coppa col PSV con Thiago Motta che porta la squadra fuori per cementare il gruppo. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Thiago, la cena di famiglia".