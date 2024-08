Prima pagina Tuttosport: "Thiago, ora falla volare. Napoli, e Osimhen?"

"Thiago, ora falla volare". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Si è concluso ieri il calciomercato con la Juventus che ha cambiato molto con diverse operazioni sia in entrata che in uscita. La palla adesso passa all'allenatore Thiago Motta che avrà il compito di trovare la giusta amalgama e provare a condurre la squadra più in alto possibile.

Il Toro vince nel finale

Il Torino si impone sul campo del Venezia. Ritorno felice da ex per Paolo Vanoli che conquista un successo importante arrivato nei minuti finali grazie al gol di Coco. Questo il titolo in taglio alto del quotidiano: "Coco bello, sogni Toro".