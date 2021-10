Icardi, parla l'amante: "Sono stata usata. Facile scaricare le colpe su di me..."

Parla l'amante di Mauro Icardi, in una soap opera a colpi di post che il centravanti del PSG e Wanda Nara stanno portando avanti sui social da quando quest'ultima ha scoperto il tradimento di Icardi, ora perdonato. "Facile far passar male me per scaricare le responsabilità - ha scritto sui social China Suarez -. Il prezzo di sostenere l'immagine di una famiglia felice lo pago io, non l'uomo che è stato irrazionale o ha commesso un errore. Così tutti sono a posto. Quel che è successo è una situazione che non ho iniziato, non ho incoraggiato né provocato. Però non sono responsabile, per me e per tutte le donne che sono usate e giudicate, dei comportamenti di conquistatori seriali che dopo sanno come nascondersi. Ho dovuto relazionarmi con uomini credendo a quello che dicevano: che erano separati o che si stavano separando. A tutti quelli che 'cancellano' la gente: siamo sicuri che sono nelle condizioni di farlo?"