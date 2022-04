Il 55% degli utenti di TN salva Mertens: è lui il migliore in campo contro la Fiorentina

Il belga vince il sondaggio proposto dalla nostra redazione ed è lui il migliore in campo nella pesante sconfitta del Napoli contro la Fiorentina.

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli utenti di Tuttonapoli.net salvano Dries Mertens. Il belga vince il sondaggio proposto dalla nostra redazione ed è lui il migliore in campo nella pesante sconfitta del Napoli contro la Fiorentina. Entrato nella ripresa, Mertens ha realizzato la rete del momentaneo 1-1 e avuto per l’ennesima volta un grande impatto appena chiamato in causa. Il belga ha conquistato il 55% dei voti, alle sue spalle si piazza Victor Osimhen con il 19%. Terzo posto per Lobotak con il 9%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)