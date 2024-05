Il Bari sfida la Ternana nell’andata dei play out di Serie B: le formazioni ufficiali

Questa sera alle 20:30 al San Nicola Bari e Ternana scenderanno in campo per la gara d'andata dei play out di Serie B.

© foto di Ivan Cardia

Questa sera alle 20:30 al San Nicola Bari e Ternana scenderanno in campo per la gara d'andata dei play out di Serie B. Il tecnico dei pugliesi Giampaolo opta per Nasti come punta centrale supportata da Bellomo, Acampora e Sibilli. In mezzo al campo Benali e Maiello, mentre in difesa davanti a Pissardo ci saranno Vicari-Di Cesare come coppia centrale con Pucino e Ricci sulle corsie laterali.

La Ternana di Breda invece risponde con Distefano e Pereiro in avanti e un centrocampo folto dove Favasuli e Carboni saranno i due esterni, mentre Luperini partirà da mezzala con libertà di inserirsi in avanti. Dietro Casasola e Lucchesi affiancano Dalle Mura davanti al rientrante Iannarilli.

Queste le formazioni ufficiali:

Bari (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Bellomo, Acampora, Sibilli; Nasti. A disposizione: Brenno, Maita, Matino, Achik, Luliç, Zuzek, Colangiuli, Puscas, Aramu, Morachioli, Kallon, Dorval. Allenatore F. Giampaolo

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro, Distefano. A disposizione: Vitali, Franchi, Bonugli, Zoia, Sorensen, De Boer, Raimondo, Ferrara, Viviani, Labojko, Dionisi, N'Guessan. Allenatore R. Breda