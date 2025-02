Ufficiale Il Benevento esonera Auteri: in pole per la sostituzione c'è un ex Napoli

Oggi alle 10:20

Il favorito per raccogliere l'eredità del Napoli è Michele Pazienza, ex calciatore del Napoli, che dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore.