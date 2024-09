Il Benfica esonera Schmidt, arriva Allegri? CdS: "L'agente di Max è a Lisbona"

vedi letture

Il suo procuratore Giovanni Branchini è in questi giorni a Lisbona, segno che le trattative sono già a buon punto e che potrebbero arrivare novità a breve.

Potrebbe proseguire a Lisbona la carriera di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus esonerato lo scorso maggio. Secondo il Corriere dello Sport pensa al tecnico livornese il Benfica, società che ieri - con un comunicato - ha annunciato l'esonero di Roger Schmidt. Il suo procuratore Giovanni Branchini è in questi giorni a Lisbona, segno che le trattative sono già a buon punto e che potrebbero arrivare novità a breve.

Manuel Rui Costa nella giornata di ieri ha motivato così l'esonero di Schmidt: "Roger Schmidt non è più l'allenatore del Benfica, lo confermo - ha detto il dirigente del Benfica Manuel Rui Costa -. Vorrei ringraziarlo per tutto l'impegno e il lavoro che ha profuso per il nostro club, per i titoli conquistati e per i giovani della formazione che ha sviluppato. Abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di cambiare allenatore, stiamo già guardando al futuro e lavorando sul prossimo allenatore, che si saprà nel prossimo futuro".

Intanto Schmidt, fa sapere la stampa portoghese, ha già informato i suoi ex dirigenti che non rinuncerà nemmeno a un euro del compenso pattuito fino al 30 giugno 2026: il manager ha intenzione di incassare tutti i 15 milioni di euro che gli spettano in caso di risoluzione. Per ciò che riguarda il suo successore, ancora non è stata presa alcuna decisione.