Il campo stregato dove neanche Sarri ha mai vinto

Il Napoli è pronto a tornare in campo domenica, contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Squadra ostica, quella neroverde, contro la quale le difficoltà sono dietro l'angolo. Occasione che, per gli emiliani, sarà anche ghiotta in ottica classifica: solo due punti separano le due compagini che si affronteranno domenica alle 20.45, ed è chiaro che una vittoria lancerebbe il Sassuolo e lascerebbe sprofondare la squadra partenopea.



CAMPO OSTICO -. Il Mapei Stadium, come detto, è un campo difficile da espugnare. Soprattutto per il Napoli. Le statistiche, infatti, parlano chiaro: i precedenti in Emilia tra le due squadre sono soltanto sei: un successo Sassuolo, 3 pareggi e 2 vittorie Napoli. Il bilancio è, apparentemente, a favore degli azzurri, ma l'ultima vittoria risale a ben cinque anni fa: era il 18 settembre 2014, la squadra allora allenata da Rafa Benitez si impose per 0-1. Poi il nulla. Nemmeno il Napoli di Sarri ha trovato i tre punti in quel del Mapei, dove nella scorsa stagione il Napoli di Ancelotti impattò per 1-1.